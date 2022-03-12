Тюмень, , 21:30 — REGNUM Под Тюменью вечером 12 марта на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

На месте ДТП Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Внедорожник «Грейт Волл» въехал в пассажирский автобус, стоящий у светофора. Автобус, в котором находились четыре пассажира, от удара отбросило на «Форд».

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний водитель внедорожника, житель поселка Боровского. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в районе села Такое в Сахалинской области легковой автомобиль Toyota Fielder столкнулся с маршруткой. Погиб водитель иномарки.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в результате ДТП на Сахалине