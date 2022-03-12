Лос-Анджелес, США, 12 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, 53-летний американский кинорежиссер Шон Леви («Главный герой», «Проект «Адам») ведет переговоры о постановке третьего фильма о Дэдпуле.

Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США Дэдпул

«Третий фильм в моей трилогии от Шона Леви будет чуть более колющим», — написал канадско-американский актер Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в первом и втором «Дэдпуле», в своем официальном Twitter-аккаунте.

Мировая премьера фильма «Дэдпул 2» состоялась 1 мая 2018 года. За время проката кинолента собрала более 730 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов долларов. Главные роли исполнили Райан Рейнльдс, Джон Бролин («Дело храбрых», «Старикам тут не место»), Морена Баккарин («Шпион», «Готэм») и Джулиан Деннисон.