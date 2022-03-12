Анкара, , 21:26 — REGNUM Евросоюз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», — сказал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.

По его словам, Россия якобы может «расширить свою военную деятельность», которая может быть направлена против одной страны НАТО или против другой страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.