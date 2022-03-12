Эр-Рияд, , 21:29 — REGNUM 12 марта в Саудовской Аравии была совершена самая массовая казнь в современной истории королевства, сообщает Associated Press.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственное агентство печати Саудовской Аравии сообщило, что среди казнённых были «осуждённые за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей». Также некоторые из казнённых принадлежали к военизированным группировкам.

Число казненных сегодня превысило даже число жертв массовой казни в январе 1980 года, когда было приведены в исполнение смертные приговоры 63 боевикам, осуждённым за захват Большой мечети в Мекке в 1979 году.

Количество смертных приговоров, приводимых в исполнение в Саудовской Аравии, сократилось во время пандемии коронавируса, хотя королевство продолжало обезглавливать осужденных при короле Салмане и его сыне, наследном принце Мохаммеде бин Салмане.