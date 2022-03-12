Эр-Рияд, 12 марта, 2022, 21:29 — ИА Регнум. 12 марта в Саудовской Аравии была совершена самая массовая казнь в современной истории королевства, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Государственное агентство печати Саудовской Аравии сообщило, что среди казнённых были «осуждённые за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей». Также некоторые из казнённых принадлежали к военизированным группировкам.

Число казненных сегодня превысило даже число жертв массовой казни в январе 1980 года, когда было приведены в исполнение смертные приговоры 63 боевикам, осуждённым за захват Большой мечети в Мекке в 1979 году.

Количество смертных приговоров, приводимых в исполнение в Саудовской Аравии, сократилось во время пандемии коронавируса, хотя королевство продолжало обезглавливать осужденных при короле Салмане и его сыне, наследном принце Мохаммеде бин Салмане.