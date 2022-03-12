Омск, 12 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 12 марта омский «Авангард» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/22 одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок Гагарина

Заброшенным шайбами отметились Корбэн Найт (17:50) и Иван Телегин (39:41). Встреча проходила в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Главный арбитр встречи — Виктор Гашилов.

Следующим соперником омской команды в Кубке Гагарина станет магнитогорский «Металлург». Первый матч состоится 18 марта и пройдет в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

По итогам досрочно завершенного регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Авангард», одержав 28 побед и набрав 58 очков, занял десятое место в турнирной таблице чемпионата.