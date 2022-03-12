12 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова российского президента о том, что добровольцам, желающим помочь людям в Донбассе, следует помочь перебраться в зону боевых действий.

Светлана Рыбина, , 21:38 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что раз есть люди, которые хотят на добровольной основе «приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, то им надо помочь «перебраться в зону боевых действий», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"В ДНР и ЛНР и так уже служит множество антифашистов со всего света. Если Россия хочет поставить это дело на поток, то можно только поприветствовать такое решение», — пишет Елена О.

Многие пользователи считают, что российский лидер правильно оценивает ситуацию, ведь в Донбассе на стороне борцов с нацистами уже находится множество иностранных граждан, которые не могли смотреть на то, что творит бандеровская Украина.

«В одно время в Донбасс кто только не ехал. Это нормально. Помнится, что во время гражданской войны в Испании тоже было много добровольцев со всего мира. К сожалению, тогда победили нацисты. Теперь есть шанс взять реванш», — отмечает Антон Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти сдались под напором огромного числа тех, кто хочет приложить руку к денацификации Украины.

«Просто много желающих пойти на это дело, вот и решили дать добро. А почему мы должны говорить нет, интересно? Киев же зовёт себе на помощь весь мир», — указывает Ася Ч.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не вижу в этом ничего зазорного. Если на бандеровскую Украину едет всякий сброд, являясь, по сути, наёмниками на службе у нацистов, тогда почему бы не открыть всемирный антифашистский фронт в Донбассе под руководством Минобороны РФ? Я поддерживаю», — написал Олег Б.

Часть людей полагает, что если всё будет под контролем российских военных и властей республик, то такая помощь окажется очень кстати в сложившейся обстановке.

«А что, идея неплохая. Россия помогла Сирии, тем самым спасла ещё парочку ближневосточных стран от нашествия террористов. Почему бы не дать нашим друзьям помочь нам в денацификации Украины?» — пишет Максим Б.

Ряд пользователей указывает на то, что помощь ДНР и ЛНР нужна не только военной силой, но и в гуманитарной сфере.

«Речь идет не только об участии в боевых действиях. Можно же просто волонтёрить, поехать для оказания гуманитарной помощи, которой должно было заниматься украинское правительство», — считает Виктор У.

«Этих ребят привлечь, конечно, к боевым действиям на Украине можно, но пускать их в самое пекло явно не станут. Для поддержки — самое то, я думаю», — поделился своим мнением Геннадий Р.

Отдельные комментаторы просят российские власти не затягивать с переправкой добровольцев в Донбасс.

«Да, можно их пустить туда. Вот только делать это надо как можно быстрее, потому что они могут всю вечеринку пропустить. Там военного потенциала на Украине остался с гулькин нос, скоро наступит конец бандеровскому режиму», — считает Леонид П.

Напомним, 11 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза о том, что раз есть люди, которые хотят на добровольной основе «приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, то им надо помочь «перебраться в зону боевых действий».