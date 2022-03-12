Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены» может получить адаптацию в виде сериала. Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры об адаптации в телевизионном формате. Производством займутся студии Miramax TV и Moonage Pictures.

Непростая ситуация Цитата из к/ф « Джентльмены» реж Гай Ричи. 2019. США

Стоит отметить, что изначально «Джентльмены» задумывались как сериал, а в итоге стали полнометражным фильмом, мировая премьера которого состоялась 3 декабря 2019 года. Ранее «Большой куш» Гая Ричи также получил адаптацию в виде сериала, однако сам Ричи не принимал в участия в его создании.

Главные роли в «Джентльменах» исполнили Мэттью МакКонахи («Интерстеллар», «Контакт»), Чарли Ханнэм («Хулиганы», «Мотылёк»), Генри Голдинг, Хью Грант («Разум и чувства», «Горькая луна») и Мишель Докери («Аббатство Даутон»).