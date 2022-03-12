Донецк, , 21:15 — REGNUM При обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали еще два человека. Об этом 12 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек, — говорится в Telegram-канале штаба. — .. В Киевском районе была ранена женщина».

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в пресс-службе МЧС ДНР сообщили, что в результате попадания взрывоопасного предмета в диспетчерскую пожарно-спасательной части в Докучаевске получили ранения 10 сотрудников МЧС ДНР.