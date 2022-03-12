Душанбе, 12 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Делегации Киргизии и Таджикистана 12 марта провели встречу на границе между двумя странами. Об этом сообщают 24. kg и Аsiaplustj.info.

Mvd.gov.kg Киргизские силовики

В состав делегаций с обеих сторон входили высокопоставленные чиновники, в частности, главы Баткенской и Согдийской областей и командующие пограничными войсками Киргизии и Таджикистана.

По информации пресс-службы Согдийской области, целью встречи были предотвращение вооружённых столкновений на границе и обеспечение безопасности жителей приграничных районов.

По результатам встречи была создана совместная комиссия во главе с заместителями руководителей областей, в которую также войдут представители местных управлений водного хозяйства. Был обсуждён также ряд хозяйственных вопросов в приграничных сёлах, в частности, очистки каналов и ирригационной системы, обеспечение населения поливной водой, проведение ремонта мостов.

Отмечается, что была достигнута договорённость о проведении представителями местных органов власти и правоохранительных структур регулярной разъяснительной работы среди населения приграничных районов. Принято решение о совместной борьбе с угоном скота. Кроме того, достигнуто соглашение о запрете использования обеими сторонами дронов на линии границы.

Напомним, что 10 и 11 марта на границе Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки между пограничниками двух стран. По неофициальным данным, имеются убитые и раненые.