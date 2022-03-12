Москва, , 21:00 — REGNUM 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 потерпел поражение от ЦСКА со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Марио Фернандес Елена Рыбакова

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Юсуф Языджи (39') и Марио Фернандес (90+1' Яка Бийол). Единственный мяч «железнодорожников» на 42-й минуте встречи забил 21-летний французский фланговый нападающий Вильсон Изидор после передачи Дмитрия Живоглядова.

Статистика матча («Локомотив"/ЦСКА)

Удары 9/19

Удары в створ 2/8

Владение 44%/56%

Угловые 4/7

Нарушения 10/14

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85'), Едвай, Мампаси, Рыбус (Тикнизян, 46'), Баринов, Керк (Петров, 73'), Жемалетдинов (Марадишвили, 84'), Изидор, Бабкин, Кухта.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин (Фукс, 58'), Зайнутдинов (Дзагоев, 68'), Карраскаль (Эджуке, 84'), Гбамен, Медина (Заболотный, 83'), Языджи.

ЦСКА, одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 31-м очком временно остался на шестой строчке.