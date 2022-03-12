Москва, 12 марта 2022, 20:59 — REGNUM Киевский ресурс Kiev Post опубликовал в Twitter видео с компьютерной графикой, на которой самолеты бомбят Париж и подписью: «Представьте, если бы Путин напал на любую другую европейскую страну».
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Как передает агентство EADaily, которое обратило внимание на пост, таким образом авторы хотели вызвать в европейцах прилив солидарности с Украиной. Однако эффект разлетевшегося по сети видео получился обратный.
Так, многочисленные комментаторы под постом задались вопросом, если в Киеве умеют так подделывать видео, то как можно доверять какой-либо информации, предоставляемой украинской властью.