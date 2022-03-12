Москва, , 20:59 — REGNUM Киевский ресурс Kiev Post опубликовал в Twitter видео с компьютерной графикой, на которой самолеты бомбят Париж и подписью: «Представьте, если бы Путин напал на любую другую европейскую страну».

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Как передает агентство EADaily, которое обратило внимание на пост, таким образом авторы хотели вызвать в европейцах прилив солидарности с Украиной. Однако эффект разлетевшегося по сети видео получился обратный.

Так, многочисленные комментаторы под постом задались вопросом, если в Киеве умеют так подделывать видео, то как можно доверять какой-либо информации, предоставляемой украинской властью.

«Это должно стать полезным напоминанием всем нам о способности фальсифицировать новости», — пишет пользователь Evelyn Rae.

«Это психологическая операция? Есть доказательства того, что эта видеотехнология не использовалась раньше?» — задался вопросом другой пользователь.

«Чтобы подчеркнуть важность темы, «бомбардировка Парижа» снабжена компьютерными изображениями. Если вы будете заниматься такой пропагандой, неизбежно возникнет вопрос о подлинности изображений, поступающих с Украины», — отметил Saciten.