Вашингтон, 12 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, стриминговый сервис Netflix для просмотра фильмов и сериалов представил фантастическую драму «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Продолжительности фильма составила 106 минут.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Сюжет киноленты расскажет о главном герое, роль которого исполнил Райан Рейнольдс, который угоняет футуристический самолет и попадает из 2050-го года в прошлое. Вместе со своей более юной версией персонаж Рейнольдса решает спасти своего отца и восстановить межвременной порядок.

Помимо Рейнольдса, в фильме снялись Уокер Скобелл, Марк Руффало («Остров проклятых», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Иллюзия обмана»), Дженнифер Гарнер («Даллаский клуб покупателей», «Джуно»), Заи Салдана («Аватар», «Стражи Галактики»), Кэтрик Кинер («Американское преступление») и другие.