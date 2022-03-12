12 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:23 — REGNUM Решение украинской компании «Энергоатом» полностью отказаться от закупки у Российской Федерации ядерного топлива для атомных электростанций стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Круто, дрова в помощь. И это с учётом того, что Запорожская АЭС находится под контролем России теперь. Один щелчок рубильника и Зеля свои выступления будет показывать при свечах», — указывает Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти не смогут себе позволить купить топливо для атомных электростанций где-либо ещё, а значит, им придётся переходить на выработку электроэнергии посредством дровяных печей.

«Уголь в помощь! Ах да, он же из Донбасса! Ну тогда остаются только дрова. Не все, надеюсь, Карпаты еще выпилили», — написал Дмитрий С.

Василий Сысоев. Поленница. 1937

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина не может заменить российское топливо на своих АЭС, ведь все они построены с расчётом исключительно на использование топлива, созданного по российской технологии.

«Это означает, что на украинских АЭС скоро будут случаться аварии. Потому что они не предназначены для замены топлива. Пытались уже, неоднократно причём, но всегда это превращалось в угрозу возникновения новой чернобыльской трагедии», — напоминает Любовь Я.

«Если они откажутся от покупки, тогда будет второй Чернобыль. Реакторы, приспособленные под российское топливо, работают только на российском топливе, другие не подойдут. Физики и ядерщики это понимают, а вот наркоманы в украинской власти — нет», — пишет Дима К.

Часть людей считает, что украинские власти занимаются совершенно не теми вещами, которыми следовало бы заниматься на их месте.

«У них там города в окружении, а они ещё решают, торговать им с Россией или нет. Сюрреализм какой-то. Видимо, об этих наркоманах среди украинской власти и говорил президент России», — подозревает Сергей Е.

«Вот эти все заявления глуповато звучат с учётом продвигающихся российских военных по украинской территории. Видимо, предсмертные конвульсии украинской власти», — предполагает Гела Б.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское руководство пытается создавать видимость того, что оно ещё за что-то несёт ответственность.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Последние законы пока ещё существующей бандеровской власти. Им самим не смешно? Они могут хоть саму Россию запретить. Это уже не имеет значения», — считает Евгений Б.

«Смешно. Такого государства, как Украина, по сути, не существует уже. Вопрос времени, когда на этой земле возникнет новая страна с новой властью», — отмечает Дмитрий К.

Нашлись и те, кто уверены, что данное заявление является очередным доказательством неадекватности украинского руководства, которое следует изолировать от управления такими опасными объектами, как атомные электростанции.

«Украину лишать не только возможности иметь ядерное оружие, но и управлять атомными электростанциями. Эти наркоманы готовы весь мир погубить, лишь бы соседям жизнь испортить. Пора с этим прекращать и брать под контроль украинские объекты, несущие угрозу окружающим», — написал Евгений С.

Напомним, 11 марта пресс-служба украинской компании «Энергоатом» опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о том, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.