Москва, , 20:46 — REGNUM В Абхазии завершилось голосование на выборах депутатов парламента седьмого созыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Голосование завершилось ровно в 20:00 мск на всех 152 участках, образованных в 35 округах по всей республике», — уточнили ТАСС в комиссии.

Члены участковых комиссий начинают подсчёт голосов. Предварительные итоги голосования будут оглашены в 12:00 (время московское) 13 марта.

Напомним, что на 35 мест в парламенте Абхазии претендуют 123 кандидата.