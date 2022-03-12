Нефтеюганск, Югра, 12 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Нефтеюганске наладили собственное производство дефицитных насосов, спередает ОТРК «Югра».Раньше предприятие закупало оборудование в Италии и Германии, а после санкций наладило собственное производство дефицитного товара. Речь о насосах, которые работают при низких температурах. Такое оборудование используется при хранении и перевозке сжиженного газа. Теперь в Нефтеюганске организовали собственный литейный цех. Первые насосы уже протестировали, в ближайшее время их установят в ёмкости. В планах руководства расширять собственное производство.