Симферополь, 12 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Крымские предприятия готовы заменить западные компании, которые уходят из региона. Об этом передает телеканал «Крым 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Так, технический директор мебельного завода из Бахчисарайского района Дмитрий Подерягин заявил, что сотрудники справятся с заказами, если резко увеличится спрос на товар. У завода есть резервы для того, чтобы обеспечить жителей Крыма любой продукцией, любой потребности мебели в любом количестве, уточнил он.

На крупном электромашиностроительном заводе в Симферополе спокойно провожают с рынка западных конкурентов, поскольку за последние несколько лет на заводе обновили весь станочный парк. В настоящее время рабочие усиливают работу над качеством выпускаемой продукции. На заводе производят более 200 видов оборудования для всех отраслей, в том числе судостроения, нефтегазового сектора и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минцифры заявили, что отключение российских операторов от британской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не приведёт к ухудшению качества интернет-связи в России.

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