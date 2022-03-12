Тюмень, 12 марта 2022, 20:17 — REGNUM Главе Тюменской области Александру Моору 12 марта представили нового руководителя ЦССИ ФСО России в регионе Валерия Шомахова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Нового федерального чиновника представил начальник Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Уральском федеральном округе генерал-майор Николай Рябко в ходе рабочей встречи в областном правительстве.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия правительства Тюменской области и федерального ведомства.