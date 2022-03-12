Тюмень, 12 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Главе Тюменской области Александру Моору 12 марта представили нового руководителя ЦССИ ФСО России в регионе Валерия Шомахова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Совещание с новым руководителем ЦССИ ФСО России в регионе Валерием Шомаховым

Нового федерального чиновника представил начальник Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Уральском федеральном округе генерал-майор Николай Рябко в ходе рабочей встречи в областном правительстве.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия правительства Тюменской области и федерального ведомства.