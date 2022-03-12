Манчестер, Великобритания, , 19:45 — REGNUM 12 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Поль Погба, Фред, Неманья Матич, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Харри Кейн.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Испании Давид Де Хеа сдал положительный тест на коронавирус.