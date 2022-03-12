Донецк, , 19:44 — REGNUM В результате попадания взрывоопасного предмета в диспетчерскую пожарно-спасательной части в Докучаевске получили ранения 10 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«12 марта … вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР… — говорится в сообщении. — Все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения».

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Напомним, 12 марта представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли пожарно-спасательную часть Докучаевска.