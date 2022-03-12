Фрайбург, Германия, , 19:42 — REGNUM 12 марта «Фрайбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Вольфсбургом». Основное время встречи, походившей во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион», завершилось со счетом 3:2.

«Бавария» vs «Вольфсбург» — 2:2 Vfl-wolfsburg.de

Забитые мячи: Винченцо Грифо (7') — 1:0, Винченцо Грифо (44' Николас Хефлер) — 2:0, Макс Крузе (52' Максимилиан Арнольд) — 2:1, Максимилиан Арнольд (84') — 2:2, Нико Шлоттербек (87' Нильс Петерсен) — 3:2.

Желтые карточки: Нико Шлоттербек (55'), Яник Хаберер (64').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерсоном. Ассистенты главного судьи — Александер Затер и Роберт Вессел.

Составы команд:

«Фрайбург»: Флеккен, Шлоттербек, Гульде, Шлоттербек, Шмид (Силдиллия, 83'), Хеллер, Хаберер (Шаллаи, 84'), Хефлер, Гюнтер, Грифо (Вайсхаупт, 90'), Демирович (Петерсен, 85').

«Вольфсбург»: Перван, Борнау (Бялек, 83'), Лакруа, Брукс, Крузе, Руссийон (Штеффен, 76'), Мбабу (Баку, 76'), Филипп (Нмеча, 55'), Шлагер (Вранкс, 76'), Арнольд, Винд.

«Фрайбург», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 44 очка, обошел «Хоффенхайм» и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 31-м очком остался на двенадцатом месте.