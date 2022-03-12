Москва, 12 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Исключение — режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Об этом говорится на сайте ЦБ.

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Отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, включая индексные контракты, пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки».

Уточняется, что режим работы Московской Биржи с 21 по 25 марта объявят позже.