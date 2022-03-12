Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Жители Петербурга, петербургские компании и предприятия собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшее время собранный груз будет переброшен в Белгородскую область, а сбор помощи продолжится. Об этом 12 марта сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Плакат в месте сбора гуманитарной помощи Gov.spb.ru

Глава региона посетил Центр международных гуманитарных связей, где подготовлено около 30 тонн продовольственных товаров и предметов первой необходимости для передачи жителям Донбасса и беженцам из ДНР и ЛНР. Беглов пообщался с волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые помогают собирать и упаковывать гуманитарный груз.

«Петербуржцы широко поддерживают гуманитарную акцию. Они покупают в магазинах предметы гигиены, продукты, другие необходимые товары и приносят их в Центр международных гуманитарных связей», — сказал Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге сбор гумпомощи для Донбасса также ведет местное отделение Российского Красного Креста и филиал партии «Единая Россия».

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