Зинсхайм, Германия, , 19:32 — REGNUM 12 марта в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на 32-й минуте забил 22-летний атакующий полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер после передачи Давида Раума. В конце тайма польский центрфорвард Роберт Левандовски сравнял счет — 1:1. Голевую передачу записали на Йозуа Киммиха.

Статистика матча («Хоффенхайм"/ «Бавария»)

Удары 9/18

Удары в створ 6/8

Владение 42%/58%

Угловые 3/8

Нарушения 12/9

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Фогт, Пош, Кадержабек (Акпогума, 74'), Штиллер, Раум, Самассеку (Гейгер, 61'), Баумгартнер (Ларсен 74'), Рюттер (Бебу, 46'), Крамарич (Дабур, 90').

«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Эрнандес, Зюле, Гнабри, Мусиала (Забитцер, 81'), Мюллер (Шупо-Мотинг, 81'), Сане, Коман, Левандовски.

На данный момент «Бавария» с девятнадцатью победами и 60-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм», набрав 44 очка, располагается на пятой позиции.