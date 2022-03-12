Москва, , 19:25 — REGNUM Россия поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил 12 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов Irna.ir

«Российская сторона поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС», — написал Ульянов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российской госкорпорации «Росатом» заявили, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского персонала.

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