Донецк, , 19:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Донбассе более полторы сотни боевиков. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 12 марта заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в Донбассе с начала текущих суток уничтожили 66 боевиков, еще 95 получили ранения.

Басурин добавил, что с начала операции по освобождению Донбасса только на территории ДНР погибли 1055 представителей ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.