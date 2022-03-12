Донецк, , 19:19 — REGNUM Потери киевских силовиков в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки 12 марта превысили 160 убитыми и ранеными. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, с начала текущих суток было уничтожено 66 боевиков, еще 95 получили ранения различной степени.

В общей сложности с начала операции по освобождению Донбасса только на территории ДНР погибли 1055 представителей вооруженных формирований Киева, ранены — 1229, уточнил он.

«С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса от бандеровской нечисти, 79 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения», — добавил он.

Басурин выразил соболезнования родным погибших защитников Донбасса и пожелал скорейшего выздоровления раненым.