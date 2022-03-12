Генуя, Италия, , 19:06 — REGNUM Сегодня, 12 марта, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» в матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Бригада арбитров: Паоло Валери | Родолфо Ди Вуоло | Маттео Боттегони.

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Владимиро Фальконе, Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Мая Ёсида, Бартош Берешиньский, Мортен Торсбю, Сетфано Сеси, Томас Ринкон, Антонио Кандрева, Фанческо Капуто, Фабио Квальярелла.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Данило, Даниэле Ругани, Лука Пеллегрини, Артур, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Мойзе Кин, Альваро Мората.