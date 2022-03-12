Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до $200 млн. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <…> использовать средства общей суммой до $200 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The Washington Post, ранее американская администрация попросила Конгресс США одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине.

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