Москва, , 19:04 — REGNUM Французский телеканал BFMTV охарактеризовал прошедшие 12 марта телефонные переговоры между главой России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем как «чрезвычайно откровенные и трудные».

Владимир Путин Kremlin.ru

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Как сообщил сайт kremlin.ru, во время разговора Путин информировал своих собеседников о многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками международного гуманитарного права.

Президент России, в частности, упомянул о случаях внесудебных расправ над несогласными, взятии в заложники и использовании мирных жителей в качестве живого щита, размещении тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.

Путин обвинил украинскую сторону в срыве эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам. Президент России также призвал Макрона и Шольца для дальнейшего предотвращения подобных преступных действий оказать влияние на киевские власти.