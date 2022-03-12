Манчестер, Великобритания, 12 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. 31-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 12 декабря сообщило издание The Sun.

Кирилл Венедиктов Давид де Хеа

Также сообщается, что вратарь может пропустить матч 29-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом».

В текущем сезоне Давид Де Хеа принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 38 мячей. В семи матчах испанскому вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера «красных дьяволов», по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.