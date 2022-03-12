Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа сдал положительный тест на COVID-19
Манчестер, Великобритания, 12 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. 31-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 12 декабря сообщило издание The Sun.
Также сообщается, что вратарь может пропустить матч 29-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом».
В текущем сезоне Давид Де Хеа принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 38 мячей. В семи матчах испанскому вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.
Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера «красных дьяволов», по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.