Калуга, 12 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Калужской области с начала марта принято более 10 дополнительных мер поддержки бизнеса, и готовятся новые. В федеральное правительство направлен план первоочередных действий по стабилизации региональной экономики, который состоит из более чем 70 пунктов. Об этом 12 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

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«Важна стабильная работы каждого предприятия. Самые острые вопросы, которые помогаем решать, — с поставкой комплектующих, логистикой. Ведем эту работу в рамках комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области. Я лично и весь наш экономический блок на постоянной связи с нашими компаниями. В том числе с иностранными партнёрами. Намерения закрываться нет ни у кого. Три предприятия автопрома перешли в режим простоя. Важно, что сотрудникам сохранено 2/3 заработной платы. Вместе с тем, на случай роста безработицы держим наготове комплекс мер для защиты и поддержки людей», — отметил Владислав Шапша

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ряд предприятий объявили о расширении производственных мощностей и дополнительном наборе персонала. Среди них компании, расположенные на людиновской и боровской площадках особой экономической зоны «Калуга», где не только модернизируют и расширяют свои производства, но и внедряют ипортозамещение.