Лондон, , 18:38 — REGNUM 22-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Рис Джеймс может покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Fichajes, в подписании Джеймса заинтересованы «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Текущее соглашение Риса Джеймса с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне футболист сборной Англии принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.