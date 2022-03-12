Салехард, , 18:38 — REGNUM В Салехарде днём 12 марта горела строящаяся школа в микрорайоне Богдана Кнунянца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Произошло возгорание теплоизоляции трубопровода. В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте утром 12 марта из-за возгорания эвакуировали более 500 учеников школы № 1.

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