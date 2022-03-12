Салехард, 12 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Салехарде днём 12 марта горела строящаяся школа в микрорайоне Богдана Кнунянца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Произошло возгорание теплоизоляции трубопровода. В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте утром 12 марта из-за возгорания эвакуировали более 500 учеников школы № 1.