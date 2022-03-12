Баку, 12 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Азербайджанская сторона готова провести встречу в турецком городе Анталья между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом со ссылкой на помощника президента Азербайджана — заведующего отделом внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева сообщило 12 марта азербайджанское агентство APA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Гаджиев отметил, что Азербайджан положительно относиться к возможности проведения подобных встреч, но при этом подчеркнул, что «такие встречи не должны проводиться ради самих встреч, а должны быть направлены на достижение конкретных результатов».

Напомним, что в Анталье проходит представительный международный дипломатический форум.