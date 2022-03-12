Тула, , 18:29 — REGNUM 12 марта в Туле на стадионе «Арсенал» московское «Динамо» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержало уверенную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4:1.

Фёдор Смолов Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами в составе «бело-голубых» отметились Федор Смолов (14'), Арсен Захарян (47'), Даниил Фомин (75' пенальти) и Константин Тюкавин (90+4'). Единственный мяч «канониров» на 30-й минуте встречи забил 29-летний нападающий сборной Замбии Эванс Кангва.

Желтые карточки получили Эванс Кангва (8'), Кингс Кангва (18'), Джордже Деспотович (35'), Георги Костадинов (37') и Никола Моро (45'). На матче работала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

Составы команд:

«Арсенал»: Коченков, Радакович, Степанов, Новосельцев, Смольников, Гулиев (Луценко, 82'), Кангва (Хабибов, 82'), Давиташвили (Суханов, 73'), Кангва, Костадинов, Деспотович (Марков, 82').

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Н'Жийе, 90'), Моро, Шиманьский, Фомин, Захарян (Тюкавин, 78'), Макаров (Лаксальт, 67'), Смолов.

На данный момент «Динамо», набрав 42 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От первого места команду Сандро Шварца отделяет два очка. «Арсенал» с двадцатью очками идет на двенадцатой позиции.