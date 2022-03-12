Баку, , 18:27 — REGNUM Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Азербайджан не сделал официальных заявлений в поддержку той или иной сторон конфликта, ограничившись гуманитарной помощью. Никак не отреагировал Баку и на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. На встрече Алиева с руководителями ведущих российских СМИ 24 февраля главный редактор ТАСС Михаил Петров спросил, как он видит дальнейшее развитие событий после признания ЛНР и ДНР, президент Алиев ответил, что давать прогнозы было бы очень безответственно. 25 февраля, после начала конфликта, главный советник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Хаджиев высказал обеспокоенность происходящими событиями и сказал, что Азербайджан — сторонник решения ситуации вокруг Украины политико-дипломатическим путем и что позиция Азербайджана была выражена на специальной сессии, организованной ОБСЕ. «Сложившаяся в Украине ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе уважения суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ», — заявил 24 февраля на заседании Постоянного совета ОБСЕ замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

25 февраля посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сказал в интервью BBC, что Киев все еще ждет информации о позиции Азербайджана. «Я планирую провести несколько встреч, чтобы выяснить официальное отношение Азербайджана к текущей ситуации. Для этого мы направили запрос в официальные органы», — сказал он.

Стремление Азербайджана удержать равновесие между двумя его стратегическими партнерами проявилось во время голосования о прекращении членства России в Совете Европы. В то время как 42 из 47 государств-членов Совета проголосовали за исключение России, Азербайджан был одной из двух стран, не участвовавших в голосовании. Не участвовал Азербайджан и в голосовании в Генассамблее ООН при принятии решения, осуждающего действия РФ на Украине и требующего вывода из этой страны российских военных.

Тем временем многие в Азербайджане недовольны «демонстративным, по их мнению, молчанием властей по поводу вторжения».

На самом деле демонстративное молчание властей Азербайджана ярче всего проявилось в ситуации протестов в Баку против России.

Представители политических партий, гражданские и политические активисты, правозащитники, журналисты в знак солидарности с Украинойпровели акции протеста перед посольствами России и Украины в Азербайджане. Среди протестующих были активисты молодежного движения «Демократия — 1918», активисты Партии демократии и благоденствия, представители партии «Мусават» и партии НСДС. Участники акциитребовали от властей Азербайджана разорвать договор о союзничестве с Россией. Они скандировали лозунги «Украина!», «Нет войне!», «Долой Путина!», «Слава Украине!», «Героям слава!», «Слава Зеленскому!», «Украинский народ, азербайджанский народ с тобой!», «Путин, вон!», «Россия без Путина!», «Это не война русского народа, это война Путина!», «Азербайджан пробудился, он поддерживает Украину!» скандировались и другие лозунги. В заявлении протестующих резко осуждается ввод Россией войск в Украину «в нарушение норм международного права и принципа территориальной целостности стран».

1 марта недалеко от здания посольства России активисты Партии демократии и благоденствия вышли на протест с лозунгами (цитаты): «Путин, убирайся! Да здравствует Украина! Путин — ты подлец, Путин — диктатор, Путин — ты фашист и деспот, Путин — ты змея. Путин — долой!»

Сайт Meydan TV разместил видео с акции протеста перед посольством Украины, в которой приняли участие и представители оппозиционных партий. Участники акции скандировали лозунги (цитаты): «Слава Украине, Русский народ, остановите Путина, Путин, уходи!, Россия должна оставить в покое Украину и уйти из Карабаха». «Мы в долгу перед украинским народом, который помогал нам в ходе 44-дневной войны», — говорили участники акции. К демонстрантам вышел посол Украины и выразил им благодарность.

Заявление Партии Народного фронта: «Военное вторжение РФ на территорию Украины — это атака на международное право и общечеловеческие ценности. ПНФА поддерживает народ и государство Украины, его справедливую позицию и признанную миром территориальную целостность страны. Эта война является ничем не прикрытым агрессивным актом России и должна быть осуждена всеми без исключения».

Ариф Гаджилы, глава партии «Мусават»: «Агрессивная война, инициированная Россией, станет крупнейшей и самой разрушительной войной в мире после 1945 года. Россия, и Украина понесут огромные потери. Война вызовет кризис во всем мире. Россия начала войну не только против Украины, но и против США, Евросоюза и всего цивилизованного мира». В этой войне, продолжил он, Азербайджан однозначно должен стать на сторону Украины, которая борется за правду, справедливость и территориальную целостность своей страны.

Председатель партии РЕАЛ Ильгар Мамедов заявил «Голосу Америки», что ввод российской армии на территорию Украины является нарушением международного права. Видно, что международное право не в состоянии защитить Украину. В отношении России введены санкции США и Евросоюза, за этим должно последовать замораживание членства России в Совете Европы, — сказал Мамедов.

Депутат Расим Мусабеков: «Вооруженную экспансию России в Украине комментировать совсем непросто — число погибших, раненых, потерявших свое жилье и имущество после масштабных бомбежек в Украине растет, но Москва словно не замечает происходящего. Как поведет себя Россия, если предположить, что Москве удастся добиться полной или частичной реализации своих планов по вторжению в Украину? Собирается ли Москва всерьез восстанавливать распавшийся в 1991 году «совок» в какой-то новой конфигурации и форме СССР-2.0? В экспертном сообществе делаются предположения, что после Украины «на очереди» другие страны СНГ: Грузия, Казахстан, Молдова и даже Азербайджан. Высказываются опасения, что успех в Украине, а до этого бескровные операции в Беларуси и Казахстане могут вскружить голову имперским кругам России и подвигнуть к дальнейшей экспансии по принципу «было бы желание, а повод найдется».

«Для того, чтобы осуществить военную экспансию по всему периметру своих границ, у России нет достаточных военных, финансовых и демографических ресурсов. Рискну утверждать, что определенная сдержанность, проявленная Москвой в период 44-дневной войны осени 2020 года, была в определенной мере связана с нежеланием быть втянутой в военное столкновение на стороне Армении, так как в будущем это могло создать проблемы в отношениях России с Анкарой и Баку, а также в вопросе проведения нынешнего вторжения в Украину», — подчеркнул политолог.

По мнению Мусабекова, Азербайджан и Турция вряд ли тогда стали бы демонстрировать наблюдаемую ныне сдержанность, и это ухудшило бы геополитическую ситуацию для России как на Южном Кавказе, так и в бассейне Черного моря. «В отличие от «обиженных» на Россию Молдовы и Грузии тандем Азербайджана и Турции располагает военной, финансовой и демографической силой, не считаться с которой Москва не может. Поэтому я утверждаю, что ни при каком раскладе втянуть Азербайджан в какой-либо интеграционный проект, условный «СССР-2.0» не удастся. Это утопия», — резюмировал он.

Выдержки из интервью Эльдара Намазова, политолога, экс помощника президента Азербайджана Г. Алиева каналу Düzdanışaq:

«Украинскую авантюру можно поставить в одном ряду с вьетнамской и афганской войной. Я не вижу у России такого потенциала, даже военного, чтобы она могла проглотить Украину. Это невозможно. Тем более ее нельзя переварить. Слишком большая страна и свободолюбивый народ. Если Путина смогли убедить, что значительная часть украинцев встретит их с цветами, то он должен серьезно разобраться со своим окружением и советниками. Я думаю, в Москве проживает десятки, сотни людей из Украины, представляющие команду Януковича, которые убедили верховную власть и правительство в Москве в том, что им нужно войти туда, и их там встретят с цветами». Надо было все серьезно проанализировать».

Политический комментатор Азер Гасымлы в интервью каналу OSMANQIZI TV:

«Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь, были проведены антироссийские митинги. Силовые структуры, власти могли запретить, но не сделали этого. — Они прекрасно видят и понимают, что ситуация для русских сложилась плачевная. Они понимают, что Путин оказался в безвыходной ситуации. Россия не сможет выйти из этого конфликта в выигрыше. Есть большие риски, которые видит и власть в Азербайджане. Поэтому они пытаются лавировать в этой ситуации. Примечательно, что в митингах в поддержку Украины участвуют даже те, кто все 44 дня выступал против войны в Карабахе. Сегодня в Азербайджане все: и националисты, и либералы, и правые, и левые, поддерживают Украину. В стране есть также небольшая группа людей, имеющих связи с властью и Россией, которые считают, что мы не должны раздражать Россию, должны поддержать ее по многим вопросам, что от Запада — это плохо и нечего на них надеяться и т.д. Таких людей мало и они управляются извне. Я очень рад, что азербайджанский народ сегодня солидарен с остальными странами и находится рядом с Украиной. Я очень этому рад.

Азербайджанские власти были вынуждены разрешить проведение акции. Запретив, они настроили бы против себя Запад. Не сегодня, так завтра Алиева могут упрекнуть в близости к Путину, в поддержке России, в том, что азербайджанские власти не создают условий для выражения народом поддержки Украине. Если бы Путин зафиксировал успехи в войне, то возможно, власти не разрешили бы провести митинг. Просто Азербайджан перешел на тяжелую чашу весов».

Мухамед Асадуллазаде, заместитель председателя партии Национального фронта в соцсети Facebook:

«Все, кто поддерживают российскую оккупацию Украины — потенциальные противники государственности и независимости Азербайджана. Если Россия одержит победу на Украине, Южный Кавказ будет оккупирован. Сегодня президент Ильхам Алиев помогает Украине на самом высоком уровне, оказывает гуманитарную поддержку. Обеспечивает Украину топливом. Азербайджанское государство и народ открыто выступают против российской оккупационной политики. Однако российская «пятая колонна» в нашей стране открыто поддерживает оккупационную политику Путина. Путин планирует включить бывшие советские государства, в том числе Азербайджан, в состав России. Война на Украине — ключевая часть этого плана. Расширение НАТО и прочие «аргументы» — манипуляции, совершаемые с целью скрыть планы по оккупации. Основная цель Путина — лишить независимости соседние страны».

Фаик Алакберли, тюрколог, в интервью Demokrat. az:

«Претензии России на украинские земли не обоснованы. На самом деле, это исконно тюркские земли». Он отметил, что об этом известно не только тюркским, но и многим европейским ученым. «Конечно, эти земли изначально принадлежали тюркам — кыпчакам, а уже в средние века они стали славянскими. Киев также основан турками-христианами. Правда, славяне здесь тоже сыграли свою роль. Есть некоторые данные о том, что в средние века на территории современной Украины общались на турецком языке. Сегодня и Путин, и те, кто хозяйничает на Украине говорят, будто украинцы обязаны Ленину за создание Украинского государства. Все это измышления. На действительности, и царская Россия, и Советская Россия, и нынешняя Российская Федерация обязаны своим существованием в первую очередь предкам украинского народа. Обвинения российской стороны не обоснованы. Украинские топонимы, в частности названия города Киев связаны с тюрками-кыпчаками».