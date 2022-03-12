Соль-Илецк, Оренбургская область, 12 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. 79-летняя жительница Соль-Илецка Оренбургской области перевела мошенникам деньги в надежде получить компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По данным полиции, ей позвонил неизвестный, представился юристом некой организации и сообщил, что гражданке якобы положена компенсация в размере 350 тыс. рублей за ранее приобретённое неэффективное лекарство. Однако вначале он потребовал с неё налог в размере 35 тыс. рублей.

Затем по инструкциям собеседника пенсионерка перевела мошеннику 263 тыс. рублей. И только через несколько дней поняла, что её обманули.