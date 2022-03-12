Москва, 12 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского персонала. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом».

Запорожская АЭС

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"Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь, — говорится в заявлении. — В рамках оказания технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков».

Отмечается, что сейчас ведётся восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил России заняли площадку Запорожской атомной электростанции.

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