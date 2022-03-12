Москва, 12 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Fclm.ru Игроки «Локомотива»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Марк Мампаси, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов, Гиран Керк, Ян Кухта.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Бахтиер Зайнутдинов, Иван Обляков, Жан-Филипп Гбамен, Максим Мухин, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Юсуф Языджи.

На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

На данный момент «красно-синие» с одиннадцатью победами и 36-ю набранными очками занимают четвертую позицию в чемпионате России. «Железнодорожники», набрав 31 очко, идут двумя строчками ниже.