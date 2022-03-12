Анталья, Турция, 12 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Нигера Мохамед Базум провели переговоры на «полях» второго Дипломатического форума в Анталье. Об этом 12 марта сообщает Anadolu Ajansı.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По данным журналистов, лидеры двух стран общались в течении 40 минут в закрытом для СМИ режиме.

Отмечается, что на встрече с турецкой стороны также присутствовали пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, вице-президент Фуат Октай, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и др.