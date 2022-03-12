Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Агент 24-летнего бразильского центрального полузащитника Вендела Тьягу Рибейру заявил, что футболист останется в санкт-петербургском «Зените» несмотря на ситуацию в мире и разрешение ФИФА приостановить действие контракта.

Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», — сообщил агент Вендела.

В текущем сезоне Вендел принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Вендел выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.