Дортмунд, Германия, 12 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити». Об этом 12 марта сообщило издание The Daily Mail.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, стороны уже согласовали условия личного контракта. Следующим летом «Манчестер Сити» сможет выкупить нападающего за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В остальных турнирах норвежец забил семь голов в пяти матчах.

Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.