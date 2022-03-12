Сочи, Краснодарский край, 12 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Подавший сигнал тревоги над Казахстаном пассажирский самолёт Airbus приземлился в аэропорту Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«Самолёт совершил благополучную посадку в Сочи», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет Airbus, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги.

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