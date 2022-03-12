Париж, , 17:59 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» на следующей неделе.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

По соглашению со «сливочными» Мбаппе будет получать 25 миллионов евро в год. Также нападающий получил подписной бонус в размере 60−80 миллионов евро.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 35-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 14-ю голевыми передачами.

Килиан Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен» с 1 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.