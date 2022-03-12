Донецк, , 17:54 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики за один час. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, украинские силовики с 16:00 по 17:00 (местное время) открыли огонь по населенным пунктам Широкая Балка, Еленовка, Михайловка и Верхнеторецкое (южное).

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса увидели на примере Украины «эффективность» американской демократии.