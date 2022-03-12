Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM За последние сутки в Россию прибыли более 8,8 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 12 марта.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8800 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса действует режим ЧС. Об эвакуации мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик было объявлено вечером 18 февраля. В Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения.

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