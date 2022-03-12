Берлин, , 17:49 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели 12 марта телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до беседы с Путиным Шольц успел провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, «стороны договорились поддерживать связь».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.