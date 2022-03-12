Берлин, 12 марта 2022, 17:49 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели 12 марта телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ.
Отмечается, что до беседы с Путиным Шольц успел провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, «стороны договорились поддерживать связь».
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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.